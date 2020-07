Wahlen in Düsseldorf : Mehr Oberbürgermeister-Kandidaten als je zuvor

Wahlen in Düsseldorf

Düsseldorf Schon zwölf Personen haben eine OB-Kandidatur in Düsseldorf angekündigt. Neben den Bundestagsparteien wollen auch Kleinparteien antreten. Noch ist allerdings unklar, ob alle die benötigten Unterschriften von Unterstützern erhalten.

Bei der anstehenden Kommunalwahl deutet sich eine Rekordzahl an Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt an. Unserer Redaktion sind schon zwölf Personen bekannt, die eine Kandidatur angekündigt haben. Das Amt wird am 13. September durch eine Direktwahl besetzt.