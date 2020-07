Ratingen : Jugendkulturjahr bietet Projekte für die Ferien

Ratingen An wöchentlich wechselnden Mitmachaktionen können Ratinger auch von zu Hause aus teilnehmen. Es winken Preise. Außerdem werden Workshops aus vielen unterschiedlichen Bereichen angeboten.

Kinder und Jugendliche finden auf der Internetseite des Jugendkulturjahres 2020 viele Aktionen für die Sommerferien. Graffiti, Tanzen, Steine bemalen oder einen Film drehen – für jeden ist etwas dabei. Ganz neu: Im Menüpunkt „Projekte“ gibt es in dem Beitrag „Aktiv durch den Sommer“ für jede Woche eine neue Mitmachaktion für Zuhause. Den Teilnehmern winken attraktive Preise.

Die Aktion der ersten Ferienwoche steht unter dem Motto „Eure Lieblingsorte in Ratingen“: Jeder kann von Zuhause aus mitmachen und ein Foto oder eine Skizze von seinem Lieblingsort fertigen und anschließend per E-Mail einsenden. In einem kurzen Text erläutern die Teilnehmer, warum dieser Ort ausgewählt wurde. Aus dem eingereichten Bildmaterial wird eine Collage erstellt. Einsendeschluss ist Sonntag, der 5. Juli.