Frewilligenbörse Ratingen zieht Bilanz : Die Zahl der freiwilligen Helfer steigt

Die Freiwilligenbörse ist mit dem Jahr 2019 zufrieden. Erhard Raßloff(stellvertretender Vorsitzender), Dorit Schäfer (Vorsitzende), Gaby Baumgarten (Schatzmeisterin) und Birgit Klein (neue stellvertretende Vorsitzende, v.l.). Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Freiwilligenbörse blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Ehrenamtsmeile und Woche des bürgerschafftlichen Engagements sollen trotz Corona stattfinden.

Die gute Nachricht vorweg: „Im vergangenen Jahr konnten wir viele neue Freiwillige begrüßen“, berichtet Birgit Klein, die erst wenige Minuten zuvor ins Amt der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde und dort Birgit Ettrich ablöst. 92 Ratinger, meldeten sich 2019, um ehrenamtlich Mitbürger und Organisationen zu unterstützen. In den Vorjahren waren es rund 70 Helfer.

Die Aufgaben sind vielfältig: Ehrenamtler unterstützen Familien bei der Betreuung der Kinder, sie helfen bei den Hausaufgaben oder geben Deutschunterricht, unterstützen bei handwerklichen Aufgaben, sind bei Institutionen wie der Möbelkammer als Fahrer im Einsatz oder leiten Gesprächsgruppen und Freizeitangebote. „Wir versuchen stets, die Wünsche und Fähigkeiten der Freiwilligen bei ihrem Einsatz zu berücksichtigen“, so Birgit Klein.

Info Die Ehrenamtskarte feierte 2019 Geburtstag Die Ehrenamtskarte ist ein gemeinsames Projekt der Landesregierung und der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Sie wurde in Ratingen 2009 eingeführt. 1678 Karten wurden ausgegeben. Karteninhaber erhalten Ermäßigungen und Vorteile in verschiedenen Landes- und kommunalen Einrichtungen genauso wie bei Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Sport.

Inzwischen ist die Freiwilligenbörse, die 2006 ihren Dienst aufnahm, in den Köpfen und Herzen der Ratinger angekommen. Immer mehr Unternehmen engagieren sich. Ronald Kölln berichtet von Beispielen: „70 Mitarbeiter der Firma HP richteten in der zentralen Unterbringung ein Fest für deren Bewohner aus. Das kam sehr gut an.“ Ein Team von Esprit gestaltete einen Spielnachmittag in einem Seniorenheim und SAP schmückt jedes Jahr zu Weihnachten Zuckerhutfichten, die ein wenig Freude in die Wohnungen von Alleinlebenden bringen, bevor sie im Januar wieder abgeholt werden, damit sie in der städtischen Gärtnerei gepflegt werden, bevor ihr nächster Einsatz ansteht.

Stark nachgefragt waren im Jahr 2019 die Ausbildungspaten. Ihre Aufgabe ist es, Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen. „Wir betreuen derzeit 31 Schüler, meist von der zehnten Klasse bis zum Eintritt in die Ausbildung“, berichtet Jürgen Rossié. „In eins-zu-eins-Betreuung.“ Dabei arbeitet die Freiwilligenbörse eng mit dem Berufskolleg zusammen. „Allein in den vergangenen Wochen sind 19 Patenschaften dazugekommen“, so Rossié. „Deshalb suchen wir im Augenblick verstärkt neue Paten.“ Wer Lust hat, einen Jugendlichen auf seinem Weg ins Berufsleben zu begleiten, meldet sich unter Telefon 0173/9744602.

Für die kommenden Monate erwartet die Freiwilligenbörse coronabedingt einen Anstieg an Anfragen im gesamten Bereich Bildung, zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung. Auch hier werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Mit etwas Wehmut blicken die Mitglieder auf die zahlreichen Veranstaltungen des Jahres 2019 zurück. Es begann mit dem Neujahrsempfang. Es folgten Präsentationen auf dem Markt und in verschiedenen Stadtteilen, die Ehrenamtsmeile und eine Ehrenamtsgala als Dankeschön für die freiwilligen Unterstützer. An Veranstaltungen mit 400 Gästen ist in Coronazeiten gar nicht zu denken.

Dementsprechend sorgenvoll blickt die Freiwilligenbörse in die Zukunft. Viele Aktionen für die Ehrenamtsmeile und die Woche des bürgerschaftlichen Engagements im September sind bereits geplant (ökumenischer Gottesdienst, Baumpflanzaktion im Poensgenpark), am Konzept wird aber derzeit noch gefeilt. Auch hier gilt: Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden.

Bürgermeister Klaus Pesch verspricht der Freiwilligenbörse seine Unterstützung: „Diese Veranstaltungen bringen in den Blick, was man alles tun kann, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie machen Dinge sichtbar, die sonst im Verborgenen bleiben. Ich werde alles tun, damit die Woche des bürgerschaftlichen Engagements stattfinden kann.“

(abin )