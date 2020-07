Ratingen : Große Sorge um Esprit auch in Ratingen

Ratingen Das schwer angeschlagene Unternehmen hat seine Zentrale und das Outlet-Center in der Stadt. Das Outlet-Center wurde mit starker Hilfe von Stadt und Politik in Ost hochgezogen und im Jahr 2012 eröffnet.

Die Sorge um den angeschlagenen Modekonzern Esprit mit seinem Deutschlandsitz in Ratingen wächst weiter. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, will man rund die Hälfte seiner Geschäfte in Deutschland schließen – insgesamt rund 50 Filialen.

Es wäre ein weiterer massiver Kahlschlag in der Modebranche. Etwa 1100 Stellen in den Läden und der Verwaltung sollen gestrichen werden. Weitere 100 Stellen sollen in Asien wegfallen. Der Modekonzern hatte bereits Ende März für mehrere unter der Corona-Krise leidende deutsche Tochtergesellschaften ein Schutzschirmverfahren beantragt, um sich vor Forderungen der Gläubiger zu schützen. Am Mittwoch habe das Insolvenzgericht der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zugestimmt, berichtete Esprit.

In Ratingen gibt es die Zentrale und das Outlet-Center, das mit starker Hilfe von Stadt und Politik in Ost hochgezogen und im Jahr 2012 eröffnet wurde. Aus Kreisen der Politik verlautete, dass das Unternehmen für die Stadt sehr wichtig sei. Zahlreiche Mitarbeiter, die für Esprit tätig sind, wohnen auch in Ratingen. Esprit hat damals anlässlich der Eröffnung vom wohl größten Outlet-Center für eine einzige Marke in ganz Europa gesprochen. Kurios: Die Stadt blieb beim Start außen vor. Der Moderiese hatte nur Kunden eingeladen.

Die Verkaufsfläche ist groß: 3500 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Und: Schon damals gab es eine Option. Esprit könnte noch einmal erweitern, zusätzliche 1500 Quadratmeter waren als Reserve vorgesehen. Begleitet wurde der Bau von juristischen Auseinandersetzungen: Der Rat musste den neuen Bebauungsplan (B-Plan) Ost 367 „Voisweg“ auf den Weg bringen.