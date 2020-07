Brennpunkt Breslauer Straße : Kita-Kinder durch Drogenutensilien gefährdet?

Ratingen West Jugendliche feiern an der Breslauer Straße in West. Eltern haben auf dem Spielplatz und in den Mülltonnen Glasscherben, Spritzen, Reste von Joints und weitere Drogenutensilien vorgefunden“, teilte die BU-Fraktion mit.

Von Andrea Bindmann

(abin) Den Anwohnern der Breslauer Straße und Leipziger Straße reicht es. Regelmäßig läuten junge Leute lautstark das Wochenende auf dem Spielplatz vor der Kita an der Breslauer Straße ein. Doch das ist nicht alles: „Neben der Ruhestörung ist das gravierende Problem der Konsum von Drogen und Alkohol durch die sich dort verbotenerweise aufhaltende Personen. Eltern haben auf dem Spielplatz und in den Mülltonnen Glasscherben, Spritzen, Reste von Joints und weitere Drogenutensilien vorgefunden“, teilte die BU-Fraktion mit.

Dass bisher keine Kinder damit in Berührung und zu Schaden kamen, grenze schon an ein Wunder und zeigt die Dringlichkeit auf, hier schnellstens Maßnahmen zu veranlassen, um die Gesundheit der Kinder, die den Spielplatz nutzen, sicher zu stellen“, so Vertreter der BU in einem Schreiben. Die Fraktion formulierte deshalb einen Brief an Bürgermeister Klaus Pesch mit der Forderung, „kurzfristig Maßnahmen aufzuzeigen und zu veranlassen, um die Gefährdung der Kinder der Kita durch Hinterlassenschaften der Drogenkonsumenten nachhaltig zu beseitigen“. Gleichzeitig fordert die BU verstärkte Kontrollen.