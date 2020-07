Neu im Amt : Neue Präsidenten bei Lions und Rotary

Ratingen Lions-Präsident für das Jahr 2020/21 ist Bernd Kantelberg. Auch der Rotary Club Ratingen hat einen neuen Präsidenten. Marco Dadomo hat das Amt von seinem Vorgänger Marc D’Avoine übernommen.

Lions-Präsident für das Jahr 2020/21 ist Bernd Kantelberg aus Lintorf, der den Staffelstab von dem Lintorfer Alex Rebs übernimmt. Zusammen mit seiner Frau betreibt er einen großen ambulanten Pflegedienst in Ratingen. Die Ämterübergabe der Lions fand im Autokino des Flughafens Essen/Mülheim statt. „Nachhaltigkeit seit 40 Jahren“ lautet das Motto, das Bernd Kantelberg für sein Amtsjahr gewählt hat. Der Lions Club Ratingen besteht seit 40 Jahren, und nachhaltig wirken die mehrere 100.000 Euro Spenden, die in diesen Jahren durch zahlreiche Veranstaltungen der Lions gesammelt werden konnten. Mit den Geldern werden hauptsächlich Projekte im Stadtgebiet unterstützt, wie die Ratinger Tafel, der SkF, die Lebenshilfe, Wohnungslose, Lernhilfen für Schüler und vieles mehr. Vorträge und Veranstaltungen aller Art zu „Nachhaltigkeit“ werden die Lions das ganze Jahr hindurch begleiten. Kantelberg will den Austausch mit dem Lions Club Ratinger Tor, den Lions Velbert/Heiligenhaus und den Rotariern ausbauen.

Auch der Rotary Club Ratingen hat einen neuen Präsidenten. Marco Dadomo hat das Amt jetzt von seinem Vorgänger Marc D’Avoine übernommen. Der Journalist, der beim Verein Deutscher Ingenieure, VDI, die Kommunikation leitet, möchte mit seinem Jahresmotto „Transformation auf allen Ebenen“ die umfassenden Veränderungen in der Gesellschaft, die derzeit nicht zuletzt auch durch die Pandemie beschleunigt werden, in den Blick nehmen. Zusammen mit seinem Vorstandsteam will Dadomo dabei besonderes Augenmerk auf diejenigen legen, die von diesem Transformationsprozess weniger profitieren und durch Covid-19 in soziale Bedrängnis geraten sind. Darüber hinaus strebt Dadomo eine Festigung der Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Velbert, der Jugendorganisation Rotaract und den beiden Lions Clubs in Ratingen an.