Tanzaktion in Ratingen Tänzer rocken das Stadttheater

Insgesamt steckten knapp 160 Tänzer ihr Herzblut in die verschiedenen Tänze, Medleys und Showeinlagen, damit es im Ratinger Stadttheater hieß: „Dance up! Großes Kino für die Bühne“. In Kooperation mit dem TuS 08 Lintorf wurde durch alle Tänzer der UDC das ganz große Kino in ein hautnahes Erlebnis vertanzt.