Ämter und Lacher Stadtgarde Blau-Rot mit viel Wortwitz

Seine brillanten, „mit Asbach uralt durchtränkten“ Reime steigerten sich bis in ein wahres verbales Crescendo, um dann in einem ruhigen, wirklich tiefsinnig-analysierenden Schluss, in einem sehr bescheidenen und herzlichen Dank zu enden. Der lang anhaltende Applaus aller Anwesenden galt nicht nur dieser Glanzrede, sie galt den großen Verdiensten des neuen Blau-Rot-Braumeisters um die Ratinger Stadtgarde und den Karneval. Heinz Hülshoff geleitete die Gesellschaft mit seinen Liedern, besonders der von Jürgen Hilger geschaffenen Ratinger Stadthymne, Viva Ratingia, in eine lange Blau-Rot-Nacht.