Bekanntes Ratinger Gebäude 2,4 Millionen Euro für ein Provisorium

Wenn am kommenden Dienstag, 14. Februar, der Rat in der Stadthalle ab 16 Uhr tagen wird, dann geht es auch um Zahlen und Kostenrechnungen. Und da fällt ein Tagesordnungspunkt auf, der mit einer stadtbekannten Immobilie zu tun hat. Es geht um das Gebäude an der Düsseldorfer Straße, in dem früher die Polizei untergebracht war. Nun will man das Gebäude, das mittlerweile der Stadt gehört, aufwendig herrichten. Doch dies kostet viel Geld, rund 2,4 Millionen Euro, wie die Verwaltung errechnet hat.