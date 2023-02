Kreis Mettmann Corona-Teststellen schließen bis Monatsende

Die PCR-Teststelle des Kreises in Haan ist noch bis zum 17. Februar, montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Teststellen des Kreises in Langenfeld, Velbert und Ratingen öffnen noch bis zum 19. Februar täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr. An Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, sind nur die PCR-Teststellen des Kreises in Langenfeld und Ratingen von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Zentren in Haan und Velbert sind an diesem Tag geschlossen.