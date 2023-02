Arbeiten in der Region Wer Bewerber will, muss schnell sein

Fachkräfte sind begehrt, aber nicht leicht zu finden. Arbeitgeber, die ihr Team bestmöglich besetzen möchten, müssen sich etwas einfallen lassen. Besonders Stellen in der Kranken- und Altenpflege stehen bei den Bewerbern längst nicht mehr ganz oben auf der Wunschliste. Das St. Marien-Krankenhaus in Ratingen geht deshalb neue Wege – es flankiert die Bewerbersuche auf herkömmlichen Kanälen verstärkt in Sozialen Medien. Krankenhaussprecherin Martina Hachenberg verrät, worauf es ankommt.