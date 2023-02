Ratingen Bürgermeister bittet um Spenden für Erdbebenhilfe

(RP/kle) Bürgermeister Klaus Pesch hat sich jetzt erstmalig öffentlich zu den Katastrophen in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien geäußert. In einer aktuellen Mitteilung auf der Homepage der Stadt erklärt er: „Mit großer Fassungslosigkeit blicken wir in diesen Tagen in die Türkei und nach Syrien, wo Tausende Menschen dem verheerenden Erdbeben zum Opfer gefallen sind. In unserer Stadt leben 4.000 Menschen mit türkischem und 1.000 Menschen mit syrischem Migrationshintergrund. Viele von ihnen stammen aus dem vom Erdbeben besonders stark betroffenen Gebiet, haben Angehörige verloren oder bangen um das Leben ihrer Verwandten. Ihnen, aber auch den vielen betroffenen Menschen im Katastrophengebiet gilt meine tief empfundene Anteilnahme.“