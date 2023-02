Ratinger Baumaßnahmen Stadtwerke: So läuft es mit den Baustellen

Die weiterführenden Arbeiten am Europaring/Schützenstraße erfolgen wie geplant und sind mit der Stadt koordiniert worden. Man habe die Durchführung dieser Maßnahme in der vergangenen Woche auch per Mitteilung kommuniziert, hieß es. Aus Sicht der Stadtwerke ist klar: Große Infrastrukturprojekte wie der Fernwärmeausbau lassen sich nicht ohne Einschränkungen durchführen, bringen aber mittel- und langfristig einen Mehrwert für die Stadt. Die Planungs- und Koordinierungsarbeiten dafür sind umfangreich und betreffen viele Stellen.