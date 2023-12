Moderner Tanz in Leverkusen Gauthier Dance – Perfektion auf den Punkt

In eine große Party mündete der Tanzabend, als das Ensemble ausschwärmte und Besucherinnen auf die Bühne holte, um mit ihnen Tanzpaare zu bilden, die ein erstaunliches Bild abgaben. Ein Riesenspaß nach einer langen Vorstellung, mit der Gauthier Dance „15 Years alive“ feierte. Genauso so lange hat die muntere, humorvolle und zugleich technisch exquisite Truppe Gastspiele bei Kulturstadtlev im Forum gegeben. Eine Freundschaft, die hoffentlich den Wechsel von KSL in die Zuständigkeit der städtischen Verwaltung überlebt.