Große Sitzung Prinzengarde blau-weiss lässt es richtig krachen

Das Programm der Prinzengarde bot die bekannte bunte Mischung. So bekamen die Ratinger Jecken vom Schofför des Kanzlers Einblicke in die Berliner Politik und wurden mit den Lebensweisheiten von Mr. Motombo bestens unterhalten. Das musikalische Highlight an dem Abend waren neben den Jeck Street Boys und den Cöllnern sicherlich die Kölner Kultband Höhner, die es selbstverständlich wieder schaffte, das Publikum von den Stühlen zu reißen. Die Prinzengarde blau-weiss nutzte den Rahmen der großen Sitzung auch, um Gerd Pfankuchen für seine Verdienste im Ratinger Karneval und für die Prinzengarde zum „Ritter der Dumeklemmer“ zu ernennen – eine der höchsten Ehrungen, die die Prinzengarde vornimmt. Zum Finale der Sitzung begrüßte Alexander Bös Torben Klein auf der Bühne, der die Stimmung in der Dumeklemmerhalle dann endgültig zum Kochen brachte, so dass auch nach dem Sitzungsende noch lange im Foyer der Stadthalle bei karnevalistischen Klängen gefeiert wurde. Die Prinzengarde freut sich nun auf Ihre nächste große Veranstaltung in dieser Karnevalssession. Für Mittwoch, 16. Februar, lädt die Garde zur Weiberparty in die Stadthalle ein, um mit den Ratinger Närrinnen in die tollen Tage des Straßenkarnevals zu starten. Restkarten können unter weiberparty@blauweiss-ratingen.de bestellt werden. Bereits jetzt können aber auch schon Karten für die große Sitzung 2024 der Prinzengarde unter grossesitzung@blauweiss-ratingen.de reserviert werden.