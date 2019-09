Ratingen : Das steht in den Schulkalendern bis Oktober

(RP) Bis zu den Herbstferien sind die Kalender vor allem an den Grundschulen prall gefüllt. Das kommende Schuljahr will vorbereitet sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gebrüder-Grimm-Schule, Ratingen-Süd, Karl-Mücher-Weg 17, lädt die Eltern der Erstklässler, die 2020 eingeschult werden, zu den beiden folgenden Veranstaltungen ein: Am Montag, 16. September, findet um 20 Uhr im Feierraum der Schule ein Informationsabend statt. Zum Tag der offenen Tür am Samstag, 21. September, sind besonders die zukünftigen Schulkinder herzlich eingeladen. Begrüßung und musikalischer Beginn ist um 9.30 Uhr in der Aula.

Die Heinrich-Schmitz-Grundschule lädt zum Tag der offenen Tür mit anschließendem Schulfest ein. Am 14. September öffnen sich die Pforten. In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr kann die Schule besichtigt werden. Außerdem findet auch Mitmach-Unterricht statt. Ab 11 Uhr startet dann das große Schulfest. Hier stellt sich auch der Förderverein der Schule vor. Darüber hinaus berichtet der Kreuzherren-Orden über sein Straßenkinder-Projekt in Kinshasa (DR Kongo), welches von der Heinrich-Schmitz-Schule unterstützt wird.

Auch die Johann-Peter-Melchior-Schule öffnet ihre Türen. Termin ist Samstag, 21. September. Von 10 bis 11 Uhr können alle zukünftigen Schulanfänger mit ihren Eltern die Räume besichtigen, den Unterricht in den Klassen miterleben, die Betreuung und die Offene Ganztagsschule kennenlernen. Für die Eltern besteht bis 12 Uhr die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs mit der Schulleitung, den Kolleginnen und Kollegen, Betreuerinnen und Betreuern und den Eltern der Schulpflegschaft bei Kaffee und Kuchen. Im Anschluss an die Unterrichtsmitschau beginnt ein Trödelmarkt auf dem Schulhof. Und am Montag, 23. September, beginnt um 20 Uhr in der Mensa ein Informationsabend für die Eltern der kommenden Schulneulinge.

Termine an der Minoritenschule: Am Freitag, 20. September, 11 Uhr, beginnt der Tag der offenen Tür. Rundgänge durch die Schule sind möglich. Zwei Tage zuvor, am 18. September, 19.30 Uhr, ist der Informationsabend für die Eltern interessierter Schulneulinge des kommenden Schuljahrs.