Heiligenhaus : Laut und bunt für Kinderrechte eintreten

Heiligenhaus Trommel-Demo, Expertenstände und ein Konzert in der Kant-Aula – so wird der Weltkindertag in Heiligenhaus.

Die Kinderrechte feiern in diesem Jahr also ihren 30. Geburtstag unter dem Motto „Wir Kinder haben Rechte“ und viele Kinder und Menschen, die mal Kinder waren, feiern mit. Allerdings gibt es immer noch Kinder auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland und auch in Heiligenhaus und Ratingen, denen Rechte versagt werden. Deswegen wird das Jubiläum der Kinderrechtskonvention auch in Heiligenhaus dazu genutzt, noch einmal besonders laut und bunt auf die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen. Aus terminlichen Gründen wird der Weltkindertag, der eigentlich am Freitag, 20. September, ist, in Heiligenhaus am Donnerstag, 26. September, gefeiert. Mehr Zeit also, möglichst laute Krachmacher-Instrumente zu finden oder gleich selbst zu basteln. Um 14 Uhr startet vor dem Rathaus die Trommeldemo, zu der alle Kinder ausdrücklich eingeladen sind. Von dort zieht der Zug dann über den Mansfield-Platz (Sparkassen-Vorplatz) zum Schulgelände des Immanuel-Kant-Gymnasiums, dort werden zu allen zehn Kinderrechten (siehe Infobox) Stände von Experten aufgebaut sein, an denen sich die Kinder kindgerecht (und natürlich auch die Erwachsenen) über alle Rechte informieren können. Anschließend gibt es um 15 Uhr ein Konzert des Musikers „herrH“, der in der Stadt bereits eine stattliche Fangemeinde hat und stimmig Kindermusik im Gepäck haben wird. Teilnehmer der Trommeldemo haben die Möglichkeit, das Konzert kostenfrei zu besuchen. In Heiligenhaus wird regelmäßig mit Kinderaktionen an den Weltkindertag erinnert und das seit dem Jahr, in dem das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt wurde. Das sei noch mal ein großer Meilenstein in Richtung gleiche Beteiligung für Kinder gewesen, sagt Thomas Langmesser, Dezernent für Jugend, Soziales und Kultur. „Denn es gibt immer noch große Unterschiede.“ So lange wie es die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen schon gibt, wird auch in Deutschland diskutiert, die Kinderrechte fest im Grundgesetz zu verankern. Im aktuellen Koalitionsvertrag von Union und SPD ist das ein wichtiges Vorhaben.