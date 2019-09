Infotage in Neuss : Grundschulen öffnen sich zum Tag der offenen Tür

Neuss Kinder und Eltern können in insgesamt 25 Schulen „reinschnuppern“. Die Stadt hat nun einen Überblick veröffentlicht.

In den kommenden Wochen müssen Eltern ihr Kind für das Schuljahr 2020/2021 an einer Grundschule in Neuss anmelden. Da es seit mehreren Jahren in Nordrhein-Westfalen keine Grundschulbezirke mehr gibt, können Eltern die jeweilige Schule frei wählen. Es empfiehlt sich daher, sich zunächst über die Schulen zu informieren, rät die Stadt. Viele Neusser Grundschulen bieten deshalb „Tage der offenen Tür“ an. Insgesamt gibt es in Neuss 25 Grundschulen. 14 davon sind Gemeinschaftsgrundschulen, zwei evangelische und neun katholische Bekenntnisschulen. Weitere Informationen sind auch auf den Internetseiten der Schulen zu finden.