Königsehrenabend vor dem Fest : Uedesheimer Regiment ehrt König Frank I. Eggenkämper

Uedesheim (NGZ) Am vergangenen Samstag, eine Woche vor dem Festbeginn in Uedesheim, trafen sich die Schützen im Festzelt zum diesjährigen Königsehrenabend. Präsident Johannes Kronenberg eröffnete die Versammlung um 20 Uhr.

Unter der Führung von Oberst Christoph Kronenberg und allen Kompanieführern sowie in Begleitung des Königszuges „Immer R(h)ein“, den Klängen seines Tambourcorps „Blüh auf“ Uedesheim, des Fanfarencorps Uedesheim sowie der Musikkapelle Gilverath, wurde SM Frank I. Eggenkämper gegen 20.45 Uhr im Zelt empfangen. In seiner Laudatio ließ Präsident Johannes Kronenberg noch einmal den Werdegang der Schützenlaufbahn von SM Frank I. Revue passieren. Diese begann für ihn 1974 bei den Edelknaben. Später schloss Eggenkämper sich neben den Jägern auch dem Tambourcorps „Blüh auf“ an.

SM Frank I. Eggenkämper bedankte sich bei den Schützen, dem Vorstand und vor allem aber bei seinem Schützenzug und dem Tambourcorps für all die Unterstützung in seinem Regierungsjahr. Als Erinnerung an sein Königsjahr verlieh SM Frank I. anschließend seine Königsnadel an alle Schützen des Regiments. Als Höhepunkt des Abends nahmen SM Frank I. und seine Königin Kerstin vor der Residenz die Parade der Schützen ab.