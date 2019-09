Neuss: Neuer Vorstand im Blindenverein : Beratungsangebote für Sehbehinderte und Blinde

Neuss Der Neusser Ernst Balsmeier hat nach elf Jahren im Amt den Vorsitz im Sehbehinderten- und Blindenverband auf Kreisebene abgegeben und seine ehrenamtliche Tätigkeit auf die Leitung der Beratungsstelle „Blickpunkt Auge“ konzentriert.

In seiner Eigenschaft als Leiter der Beratungsstelle organisiert Balsmeier für Mittwoch, 4. September, in Verbindung mit dem „Treffpunkt Auge“ genannten Monatstreffen eine Hilfsmittelausstellung in der Gaststätte Vogthaus am Münsterplatz. Von 13 bis 18 Uhr ist dort Maria Ritz zu Gast, die bei der Firma Vistac im brandenburgischen Teltow beschäftigt ist. Diese hat sich auf die Anfertigung optischer Messsysteme zur Aufnahme taktiler Informationen spezialisiert. Ritz wird über Hilfsmittel sprechen, sie vorführen und erklären.