Wallfahrt nach Selikum : Am Sonntag startet die Cornelius-Oktav

Neuss Mit der Wallfahrt nach Selikum beginnt im Pfarrverband auch die Erstkommunion-Vorbereitung.

Bei Pest-Epidemien, bei Viehseuchen, aber auch in Kriegszeiten war die Corneliuskapelle in Selikum in früheren Jahrhunderten Ziel frommer Pilger. Vor dem Bildnis und einer Reliquie des Heiligen Cornelius, einem Papst und Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert, beteten sie für Gesundheit, Wohlstand und Frieden. Krieg und Pest muss aktuell niemand ernsthaft führen, doch die Tradition der Wallfahrten lebt fort.

Für rund 100 Kinder aus dem ganzen Pfarrverbund Neuss-West/Korschenbroich ist der Beginn ihrer Vorbereitung auf die Feier der Erstkommunion ein Anlass, am Sonntag, 8. September, zur Corneliuskapelle zu ziehen. Gemeinsam mit Gläubigen aus vielen Gemeinden der Stadt feiern sie dort ab 11 Uhr das Festhochamt zum Beginn der Cornelius-Oktav. Erst am Montag, 16. September, wird die Wallfahrt nach Selikum von den Mitgliedern der Cornelius-Gesellschaft Selikum beendet. Zwischen beiden Terminen vergeht kaum ein Tag, an dem an der mit Fahnen geschmückten Kapelle nicht zumindest eine Andacht gehalten wird. Meist sind es sogar mehrere.