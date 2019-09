CDU Neuss bereitet die Bürgermeisterwahl vor : Sechs CDU-Bewerber für das Rathaus

Foto: Fotomontage: NGZ 6 Bilder Sechs Bewerber wollen für die CDU Bürgermeister werden.

Neuss Die Neusser CDU legt sich Ende September auf ihren Bürgermeisterkandidaten fest. Sechs haben ihren Hut in den Ring geworfen und stellen sich ab Mittwoch in parteiinternen Diskussionsforen den Fragen der Basis.

Die Neusser CDU steht vor einer wichtigen Frage: Wer soll als ihr Bürgermeisterkandidat Amtsinhaber Reiner Breuer bei der Kommunalwahl 2020 gegenübertreten? Bevor die Mitglieder am 30. September diese Frage entscheiden müssen, stellen sich die sechs Kandidaten, die sich am Montagabend schon dem Vorstand präsentierten, in einer Reihe von Veranstaltungen den Fragen der Basis.

Bis zum ersten Podiumsgespräch am Mittwoch, 4. September, sollen die Bewerber auch schriftlich darlegen, wer sie sind – und welche Ziele sie für die Stadt verfolgen. In der Wahl der Form seien die Kandidaten frei, erklärt CDU-Geschäftsführer Marcel Stepanek, der die Beiträge den Mitgliedern auf der Internetseite der CDU zugänglich machen will.

Info Kandidaten diskutieren mit der Parteibasis Termin eins Mittwoch, 4. September, 19 Uhr. Ort: Gaststätte David´s im Engels, Weckhoven. Termin zwei Dienstag, 10. September, 12.30 Uhr, Bürgergesellschaft (Anmeldung erforderlich). Termin drei Freitag, 13. September, 18.30 Uhr, Gasthaus „Em Schwatte Päd“, Neuss. Termin vier Dienstag (24.), 20 Uhr, Papst-Johannes-Haus.