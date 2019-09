„Wilms & Wiegers“ in Neuss : Seit 50 Jahren Transport-Experte

„Wilms & Wiegers“ in Neuss

Neuss Das Unternehmen „Wilms & Wiegers“ hat jetzt runden Geburtstag gefeiert.

Das Traditionsunternehmen „Wilms und Wiegers“ kann auf ein halbes Jahrhundert Firmengeschichte zurückblicken! Wie war das denn damals im Jahr 1969, als Hans Wiegers das Unternehmen schrittweise aus der Taufe hob? So lautet bei solchen festlichen Gelegenheiten doch wohl immer die erste Frage. „Auf der Immermannstraße in Düsseldorf hat alles angefangen“, erinnert sich Hans Wiegers heute als Mann der ersten Stunde. Damals hatte er die Vertretung des Velberter Unternehmens BKS, bekannt vor allem durch seine Schlösser, das später vom amerikanischen Unternehmen Yale übernommen wurde.

Gemeinsam mit Klaus Wilms wurde schon bald der Schritt in die Selbstständigkeit getan. Damit hatten Gabelstapler in jeder Form im Produktionsprogramm das Sagen. Deren Verkauf als Neugeräte oder gebraucht – auf dem Hof in Hoisten stehen aktuell 150 davon – sowie deren Lang- und Kurzzeitvermietung bilden das eindeutige Standbein des Geschäfts.