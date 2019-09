Ratingen : Manege startet Herbstprogramm

(RP) Das städtische Jugendzentrum „Manege“ in Lintorf, Jahnstraße 28, hat für seine jungen Gäste ein attraktives Herbstprogramm zusammengestellt, auf die Kids warten in den kommenden Wochen viele interessante Angebote.

Los geht`s bereits am Freitag, 6. September, 16.30 bis 19 Uhr, mit der Kinderdisco „Dance4Kids“ für Neun- bis Zwölfjährige. Unter dem Motto „Dance Game Party“ werden die aktuellen Hits mit abwechslungsreichen Tanzspielen aufgefrischt. Und für die Lieblingshits gibt es auch wieder die beliebte Wunschbox. Weiter geht es am Freitag, 4. Oktober, ebenfalls von 16.30 bis 19 Uhr, mit der „Großen Oktoberfest Kinderdisco“. Der Eintritt beträgt jeweils 1,50 Euro.

Im Rahmen des Herbstferienprogramms für zehn- bis 13-jährige Jungen und Mädchen organisiert die „Manege“ verschiedene Ausflüge. So geht es am Dienstag, 15. Oktober, zu einem „Escape Room“-Abenteuer (Kosten: zehn Euro), am Mittwoch, 22. Oktober, besuchen die Kids eine Lasertag-Arena (Kosten: 15 Euro) und am Mittwoch, 23. Oktober, geht es zum Schlittschuhlaufen (Kosten: fünf Euro). Die Teilnehmer treffen sich jeweils um 13 Uhr an der „Manege. Bitte beachten: Für die Ferienaktionen ist eine Anmeldung erforderlich (Tel. 550-5620 oder -5623, E-Mail: info@jugendzentrum-manege.de).