Schüler in Kaarst : Grundschulen laden zu Infoveranstaltungen ein

Kaarst In diesen Tagen werden in Kaarst wieder viele Erstklässler eingeschult. Für alle Kinder, die noch ein Jahr warten müssen, bieten die Grundschulen Infoveranstaltungen an.

Das Anmelde-Verfahren für Erstklässler des Schuljahrs 2020/2021 ist gestartet. Jedes Kind, das bis zum 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollenden wird, ist im kommenden Jahr schulpflichtig. Die Eltern haben jetzt bis zum 15. November die Möglichkeit, ihr in den Kaarster Grundschulen anzumelden. Deshalb laden diese die künftigen Schüler und ihre Eltern zu Informationsveranstaltungen und Tagen der offenen Tür ein. Die Anmeldetermine sind über die städtische Homepage abrufbar (www.kaarst.de). Wir geben einen Überblick über die einzelnen Termine.

Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite Informationsabend am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr. Tag der offenen Tür am Samstag, 21. September, von 8.45 bis 10.45 Uhr. Zusätzlich findet ein Tag der offenen Tür der Offenen Ganztagsschule und des Bebops am Samstag, 21. September von 8 bis 11 Uhr statt.

Matthias-Claudius-Schule, Kaarst

Informationsabend am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr. Tag der offenen Tür am Freitag, 27. September, von 8 bis 9.30 Uhr – allerdings nur für interessierte Eltern ohne Kinder.

Astrid-Lindgren-Schule, Holzbüttgen Informationsabend am Montag, 7. Oktober um 20 Uhr in der Mensa. Tag der offenen Tür am Dienstag, 8. Oktober, von 8 bis 10 Uhr.

Gemeinschaftsgrundschule Vorst

Informationsabend am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr. Tag der offenen Tür am Freitag, 4. Oktober, von 10.10 bis 11.40 Uhr.

Gemeinschaftsgrundschule Budica mit Katholischem Teilstandort Informationsabend am Montag, 30. September, um 19.30 Uhr.

Katholische Grundschule Kaarst Der Tag der offenen Tür und die Informationsveranstaltung finden am Samstag, 28. September, von 9 bis 12 Uhr statt.

(NGZ)