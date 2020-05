Großbaustelle : Das Medienzentrum erfindet sich neu

Ratingen Bis Ende Juni wird in der Stadtbibliothek am Peter-Brüning-Platz noch gearbeitet. Dann ist innen drin alles fertig. Aktuell sind nur die vier Filialen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

Vom Haupteingang am Peter-Brüning-Platz führt derzeit kein Weg hinein ins Medienzentrum. Das hat – ausnahmsweise in diesen Tagen – keine pandemiebestimmten Gründe. Es liegt schlicht daran, dass der komplette Bau innen umgestaltet wird. Und die Chancen stehen gut, dass diese Arbeiten Ende Juni abgeschlossen sein werden.

„Nur in unseren vier Filialen ist wieder Publikumsverkehr“, sagt Dr. Erika Münster-Schröer. Besucher empfängt die Chefin des Medienzentrums am gesicherten Hintereingang. Und auch hier wird schnell klar, dass drinnen in den Räumen derzeit nichts ist, wie lange Jahre gewohnt. Davon zeugt als erstes ein Stück rot-weißes Flatterband im Treppenhaus, nicht einmal für Mitarbeiter ist überall ein Durchkommen. Aber in die Verwaltung des Medienzentrums führt immerhin ein Weg.