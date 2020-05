Rettungsaktion : Schutz-Idee für Bachstelzennest

Hösel/Heiligenhaus Ina-Marie Strasser sorgte auf der Restaurant-Terrasse des „Gustus“ im Golfclub Hösel für eine besondere Chance zum Brüten. Per Zufall hatte man dort ein Bachstelzennest gefunden - das unbedingt bleiben sollte.

Silke Thus konnte und stellte fest: Es handelte sich um ein Bachstelzennest. Beide Frauen waren sich einig: Es musste etwas geschehen, damit die Vögel möglichst ungestört weiterbrüten konnten. Zumal Brut und Aufzucht gesetzlich unter Schutz stehen, wie Thus wusste. Zwischenzeitlich hatte Strasser auch beobachtet, wie eine der Bachstelzen immer wieder aufflog und in sicherer Entfernung Position bezog. „Uns war klar, das wir das Nest nicht berühren durften“, sagt Strasser. Gefunden habe es übrigens der Küchen-Azubi – und zwar am Muttertag. Aber wie geht Terrassenbetrieb nebst Brutvogelschutz? Nun, das geht, wenn man, wie Strasser, mit einem kundigen Gartenbauer befreundet ist. Jan Wetzel habe „kompetent, großzügig und schnell geholfen“, freut sich die Restaurantchefin. Seit Samstag schützt eine Art Palisade das Bachstelzennest.