Heiligenhaus : Stadt setzt auf neue Internetauftritte – erste Eindrücke

Heiligenhaus Alle notwendigen Informationen nur einen Klick entfernt – das dürfte die Prämisse für die Neugestaltung gleich zweier wichtiger Webseiten der Stadt Heiligenhaus gewesen sein. Jetzt sind sie an den Start gebracht.

(sade) : Zum einen zeigt sich die Internetpräsenz der Stadt Heiligenhaus auf www.heiligenhaus.de nun in einer neuen Aufmachung und auch die Vorstellung des im Bau befindlichen Gewerbegebiets „Innovationspark“ hat auf der Seite www.innovationspark-heiligenhaus.de einen sogenannten Relaunch, also die Neugestaltung der Webseite erhalten.

Beide Internetauftritte dürften nun bequem von jedem Endgerät, ob Computer, Smartphone oder Tablet aufzurufen sein. Ins Auge sticht bei der modernen Aufmachung der noch neuen Stadt-Seite nun vor allem die Farbgebung, denn die orientiert sich deutlich an den Farben des Stadtwappens. Und damit begrüßen den Nutzer auf der Startseite nun auch besondere Einblicke aus dem Stadtalltag, aktuelle Informationen aus dem Rathaus und aus aktuellem Anlass derzeit auch der Verweis auf die Sonderseiten zu Corona-bedingten Themen. Es folgen aktuelle Informationen aus dem Rathaus.

Ein Schnellzugriff auf wichtige Funktionen findet sich auf der rechten Seite und führt direkt zur Suche, dem Kontakt per Mail oder Telefon oder auch zum Quicklink, der auf die am häufigsten aufgerufenen Seiten, wie dem Abfallkalender, Sperrgutanmeldung, dem Mängelmelder oder Baustellenradar führt. Detaillierter ist der Blick dabei ins gut sortierte Menü. Dort dürften sich die Antworten auf viele Fragen in den Kategorien „Stadt und Rathaus“, „Generationen und Bildung“, „Kultur und Tourismus“ sowie „Wirtschaft und Bauen“ finden. Außerdem hat die Stadt den neuen Internetauftritt um einen 3D-Luftbildbetrachter, der „Virtual City“ erweitert.