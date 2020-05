Ratingen : SPD fordert Masterplan zum Thema „Wohnen“

Ratingen Herbe Kritik am angekündigten Wohnraumprogramm der CDU übt Christian Wiglow. Der SPD-Bürgermeisterkdandidat moniert, es handele sich im Wesentlichen um die Wiederholung einstimmig gefasster Ratsbeschlüsse.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Ratingen sei nach wie vor besorgniserregend und spitze sich immer weiter zu. Die Zahl der Sozialwohnungen gehe immer weiter zurück. Waren es am 31. Dezember 2018 noch 2371 Sozialwohnungen so werden es zum 31. Dezember 2030 nur noch 1520 sein, ein Rückgang um 35,9 Prozent, wie es der Kreis Mettmann in seinem Bericht zur Sozialen Wohnraumförderung geschrieben hat (Vorlage 20/036/2019). Im Jahr 2018 wurde im Kreis Mettmann der Neubau von 53 Mietwohnungen mit Darlehen in Höhe von 6,8 Millionen Euro gefördert. In Ratingen sei nichts gefördert worden, wie aus der Vorlage hervorgehe. „Preisgünstiges und bezahlbares Wohnen ist das große Thema, in dem sich in Ratingen endlich etwas bewegen muss“, so Wiglow, „das Thema muss den Stellenwert in der Verwaltung bekommen, den es dringend braucht. Hier ist der Bürgermeister gefordert. Er muss sich gegen seine CDU endlich durchsetzen. Und auch Ratsbeschlüsse umsetzen, wie den vom 27. November 2018, dass Rat und Verwaltung gemeinsam einen Masterplan Wohnen aufstellen.“