Straßenbäume in Ratingen : Bäume benötigen Wasser und Erziehung

Straßenbäume in Ratingen

Die Rotbuche neben der großen Kastanie an der Grabenstraße ist vertrocknet. Sie wird ersetzt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Rotbuche an der Grabenstraße muss gefällt werden. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat sie absterben lassen. Das sei aber eine Ausnahme, erklärt die Stadt. Die meisten Straßenbäume überleben, auch dank Unterstützung.

Noch steht sie, die Rotbuche an der Grabenstraße, doch der Baum muss gefällt werden. Der Grund: Die Rotbuche ist abgestorben. Die Folgen der Trockenheit in den letzten Jahren zeigten sich auch zunehmend bei den Bäumen im Ratinger Stadtgebiet, erklärt die Stadt. Und die 120 Jahre alte, direkt an der Stadtmauer Grabenstraße stehende Rotbuche, ist nun der Witterung der vergangenen Jahre zum Opfer gefallen.