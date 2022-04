In Hürth bleibt eine Filiale bestehen : Elektrokette Conrad will fast alle Filialen schließen

Hürth/Hirschau Die Elektrohandelskette Conrad will den Großteil ihrer derzeit elf Filialen schließen. In Hürth bleibt allerdings eine Filiale bestehen. Sie bedient Geschäftskunden.

Die Elektrohandelskette Conrad will den Großteil ihrer derzeit elf Filialen schließen. Privatkunden sollen künftig online einkaufen, neue Zweigstellen ausschließlich für Geschäftskunden eröffnet werden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Eine Filiale im nordrhein-westfälischen Hürth bedient bereits jetzt ausschließlich Geschäftskunden. Von den übrigen soll demnach lediglich eine erhalten bleiben, und zwar in Wernberg-Köblitz - ebenso wie der Firmensitz Hirschau in der Oberpfalz in Bayern gelegen. Die Privatkundenfilialen befinden sich überwiegend in Großstädten, darunter Berlin, Hamburg und München.