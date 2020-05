Stadtquiz-Auflösung : Ein halbes Jahrhundert Kant-Gymnasium

Heiligenhaus Im Jahr 1970 ziehen Gymnasiasten in die ersten fertig gestellten Gebäudeteile des damals noch namenlosen Heiligenhauser Gymnasiums an die Herzogstraße. Die Architektur – mit zwischenzeitlich modifizierter Fassade – ist bis heute ein Blickfang.

Erst 1965 kommt Bewegung in die Errichtung einer Bildungseinrichtung, in der man die Hochschulreife auch in Heiligenhaus erlangen kann: Der Kultusminister sagt seine Unterstützung zu und die Stadt findet ein passendes Grundstück. An der Herzogstraße soll das Haus entstehen, das in den Planungen und noch für eine Weile den Namen „Städtisches Neusprachiges Gymnasium für Mädchen und Jungen“ tragen wird; zu Beginn sogar noch mit dem eher kryptisch klingenden „I. E.“ als Zusatz, „Im Entstehen“. Mit dem Architekten Heinz Ruhl übernimmt ein Essener die Planung des Schulgebäudes. Er hatte bereits in den 50er Jahren, als damals 22-Jähriger, den Neubau des Bochumer Hauptbahnhofes im Stil der Nachkriegsmoderne entworfen und sollte auch in Heiligenhaus ein architektonisch präsentes Gebäudeensemble schaffen, das durchaus zur zweiten Welle der nachkriegsmodernen Architektur gezählt werden kann. Während der Schulbetrieb in Heiligenhaus mit einer feierlichen Eröffnung am 9. August 1968 in den Räumen der ehemaligen Berufsschule am Südring provisorisch beginnt und eine die Erwartungen übertreffende Schülerzahl von 135 ins Schuljahr startet, entsteht an der Herzogstraße 75 ein vergleichsweise doch recht ungewöhnliches Gebäudeensemble in der Gemeinde.