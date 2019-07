Rathaus-Rechnung : Ratingen fordert im Vergleich niedrige Steuern

Ratingen (RP) Bürger und Unternehmen der Stadt müssen so wenig Grund- und Gewerbesteuer bezahlen wie kaum irgendwo sonst in Nordrhein-Westfalen. Aus einer jetzt veröffentlichten Vergleichsliste des Statistischen Landesamtes geht hervor, dass Ratingen zu den drei Prozent der NRW-Städte mit den günstigsten Realsteuerhebesätzen gehört.

Eine weitere aktuelle Studie bestätigt diesen Befund auch in Bezug auf die Müllgebühren. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hatte im Auftrag des Eigentümerverbandes Haus und Grund die Müllgebühren in den 100 größten deutschen Städten untersucht und die Ergebnisse im Juni veröffentlicht. Ergebnis: Ratingen liegt bundesweit auf Platz 13 und in NRW auf Platz 4 der günstigsten Städte.

„Dass wir die Entsorgungsgebühren seit vielen Jahren auf niedrigem Niveau halten können, hat drei Hauptgründe“, erläutert Umweltdezernent und Kämmerer Martin Gentzsch. „Erstens die stabilen Verbrennungskosten, zweitens unser attraktives Anreizsystem zur Müllvermeidung und drittens unsere effektive Arbeitsorganisation.“ Sechs Jahre lang musste es deshalb keine einzige Gebührenerhöhung geben. In diesem Jahr sind die Abgaben etwas gestiegen, vor allem weil die Stadt Ratingen in vielen Straßen und Straßenabschnitten die Müllabfuhr an die Richtlinien für Arbeitssicherheit anpassen musste. „Wir haben hier unter anderem in kleinere Fahrzeuge investiert, damit wir so vielen Bürgern wie möglich weiterhin einen guten Service bieten können“, sagt Martin Gentzsch. Gleichzeitig mit der Anhebung der Müllgebühr wurde jedoch die Abwassergebühr in ähnlichem Maßstab gesenkt.