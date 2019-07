Ratingen : Ganz Cromford gibt sich gern klassisch

Classic Dinner Night in Cromford, das ist seit jeher eine besondere Verbindung von Stimmung, Historie und Musik. Foto: Blazy, Achim (abz)

Claudia Gottfried und Sinfonietta-Chef Thomas Gabrisch hatten zur Musik eine besondere Moderation parat.

Ein Sommerabend wie Samt und Seide – und auch mit ein paar Pailletten im festlich gewandeten Publikum – ein goldener Sonnenuntergang seitlich von Haus Cromford, das Orchester Sinfonietta mit mehr als 40 Musikern und Musik von Haydn bis zu den Beatles im Anschlag: So fein kann es hier im Juli zugehen. Trotz der Veranstaltungsfülle in Ratingen und rundherum hatten sich im Park von Haus Cromford etwa 170 genussfreudige Gäste eingefunden, zu süffiger Musik und einem leckeren Häppchen.

In der Tat waren es etwa vier Häppchen sehr überschaubaren Ausmaßes, die das Restaurant Gusto für 12,50 Euro in rustikale Pappe gebettet hatte. Sicher köstlich, aber für Preis und vor allem Erwartungshaltung der Gäste mehr als überraschend. Man hörte deutliches Murmeln.

Damit war es aber nach einer Stunde Aufgalopp vorbei. Es wurde mehrfach und sehr deutlich gebeten, weder mit Gläsern (von denen es ganze Batterien auf den Tischen gab) noch mit Flaschen (jeden Meter auf dem Tisch eine, weil nur Abgabe in Flaschen) zu klappern. Die Musik sollte nicht gestört werden. Der fromme Wunsch nach menschlicher Ruhe führte dann dazu, dass man das beständige Brummen des Kühlaggregats im Getränkewagen ungestört wahrnehmen konnte. Aber die Sinfonietta spielte tapfer und verzichtete gottlob auf Lautsprecher – was von einem solchen Klangkörper nun auch erwartet werden konnte. Auch, wenn in Gottes freier Natur musiziert wurde.