Eishockey : Ice Aliens holen Dreischer zurück an den Sandbach

Ratingen (asch) Die Ice Aliens vermelden einen Rückkehrer: Thomas Dreischer schließt sich nach einem Jahr Pause wieder dem Eishockey-Regionalligisten an. Der 30-Jährige hatte nach der Saison 2017/18, in der er insgesamt 41 Punkte verbuchte (24 Tore, 17 Vorlagen), eine Weltreise angetreten.

Zuletzt hatte der Eishockey-Club Dmitrii Metelkov von der Düsseldorfer EG verpflichtet. Dort spielte er in der abgelaufenen Saison in der Deutschen Nachwuchs-Liga, in der er in 35 Spielen 25 Punkte erzielte. Metelkov wurde den Ratingern vom Düsseldorfer Trainerteam wärmstens ans Herz gelegt. Wegen seines Studiums hat er sich entschieden, in der Regionalliga für Ratingen zu spielen.