Hösel : Autotour mit mehr als drei Promille im Blut

Die Schlangenlinienfahrt endete am Höseler Bahnhof - bei einem Alkohol-Vortest. Foto: Jochen Tack

Hösel (RP) Am vergangenen Sonntag hat die Polizei auf dem Bahnhofs-Parkplatz an der Bahnhofstraße in Hösel eine stark alkoholisierte Frau aus dem Straßenverkehr gezogen. Gegen 16.30 Uhr hatten sich gleich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet, weil ihnen ein silberner Toyota aufgefallen war, der in Schlangenlinien über die Höseler Straße in Heiligenhaus gefahren war. Auf dem Parkplatz am Bahnhof konnten die Beamten die Fahrerin kontrollieren.

