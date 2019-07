Heiligenhaus : IHK sieht sich für Niederberg gut in Form

Die Velberter Zweigstelle gibt es seit 100 Jahren. Den Anfang machte der Velberter Fabrikantenverein.

(RP) „Ein herzliches Willkommen in Feldbrathi!“, mit diesen Worten begrüßte IHK-Präsident Andreas Schmitz augenzwinkernd rund 170 Gäste im Historischen Bürgerhaus in Velbert-Langenberg anlässlich des 100-jährigen Bestehens der IHK-Zweigstelle in Velbert. Und löste das Rätsel auch gleich auf: „Feldbrathi hieß der schöne Flecken Velbert nämlich bei seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Urbar der Abtei Werden im Jahre 875.

Diese wurde auf Initiative des Velberter Fabrikanten-Vereins am 9. Juli 1919 in der heutigen Sternbergstraße 3 gegründet – damals als „Ableger“ der IHK Lennep, die wiederum noch im selben Jahr mit der Bergischen Handelskammer zu Remscheid fusionierte. Zuständig für die Kommunen Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus gab die Zweigstelle fortan Auskunft über alle relevanten Bestimmungen hinsichtlich Handel und Verkehr, bescheinigte aber auch Ursprungszeugnisse sowie Dokumente für Ein- und Ausfuhren und stellte Beglaubigungen sowie Urkunden in Passangelegenheiten aus. Gut zehn Jahre agierte die Zweigstelle unter dem Dach der Remscheider IHK, bis diese am 1. Januar 1930 mit der IHK Wuppertal fusionierte. Das Glück währte nicht lange, denn die Weltwirtschaftskrise hatte auch im Niederbergischen tiefe Spuren hinterlassen, so dass die Arbeit der Zweigstelle am 1. Oktober 1932 bis auf eine Beglaubigungsstelle eingestellt werden musste. Gleichgeschaltet ging es unter den neuen Machthabern 1937 weiter, 1939 folgte der Umzug in die Nedderstraße 6, bis heute Sitz der IHK-Zweigstelle.