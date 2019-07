Heiligenhaus : Das Stühlerücken im Rathaus geht weiter

Heiligenhaus Ab August ist die Führungsriege im Rathaus wieder komplett. Personalmangel treibt die Fachbereiche um.

Ab August wird auch die Stadtspitze nach gültigem Ortsrecht wieder komplett sein: Neben Björn Kerkmann, seit 2018 Kämmerer und gewählter Beigeordneter, wird Andreas Sauerwein als technischer Beigeordneter sein Büro zum ersten des Monats beziehen, neben dessen Tür bereits sein Namensschild prangt. Er verlässt damit das Velberter Rathaus. Die Ernennungsurkunde zu seinem neuen Amt hat Bürgermeister Beck ihm bereits überreicht. Auch erste Termine, wie bei der Zweckverbandssitzung der VHS, zu deren stellvertretendem Verbandsvorsteher er dort bereits gewählt worden ist, nimmt er bereits wahr. Sauerwein wird Siegfried Peterburs in seinen Aufgaben beerben, der in den Ruhestand gegangen ist und der die Aufgaben aus der Not um qualifizierte Bewerber zwischenzeitlich als Dezernent übernommen hat. Die Bündnisgrünen und eine Bürgerinitiative hatten ohne Erfolg versucht, die Beigeordnetenposten dauerhaft abzuschaffen. Nach einem Neuzuschnitt der Fachbereiche komplettiert Thomas Langmesser als Dezernent für Jugend, Soziales und Kultur die nun vierköpfige Stadtspitze, die für Entzerrung sorgen soll. Gerade hier, im neuen, vierten Fachbereich zeigt sich die personelle Lage immer noch akut, wie Langmesser bestätigt. Seine Aufgaben als Dezernent müssten derzeit noch oft zu Gunsten des tagesaktuellen Geschäfts zurück stehen (Unsere Zeitung berichtete). Das Ringen um gutes Personal sei eine Herausforderung. Auf Ausschreibungen für offene Stellen im Spielhaus und Club beispielsweise habe es, so Langmesser, in der ersten Runde nur wenige Bewerbungen gegeben, aus denen sich auch nur ein Vorstellungsgespräch ergeben habe, in dem sich herausstellte, dass grundsätzliche Bedingungen des Arbeitgeber nicht erfüllt werden konnte. Weitere Bewerbungen machen dem Dezernenten aber Hoffnung. „Es herrscht ganz klar Fachkräftemangel, und generell nicht ganz so beliebte Bereiche sind dann natürlich schwer mit fähigem Personal zu besetzen.“ Eine kleinere Kommune wie Heiligenhaus kann kaum mit finanziellen Verlockungen für sich werben. „Wir müssen uns da als attraktiver Arbeitgeber positionieren und für gute Arbeitszufriedenheit bei den fähigen Leute sorgen, die wir haben, in einem guten Arbeitsklima miteinander“, sagt Langmesser und meinte damit nicht nur Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung: Derzeit erarbeite man in der Stadtverwaltung Konzepte, die vor allem auf die Familienfreundlichkeit für Rathaus-Mitarbeiter abzielen. Den Ruf nach Personal für die Stadtverwaltung hört man bis in die Nachbarstädte: So soll, wie es aus dem Rathaus heißt, die Leiterin der Velberter Bauaufsicht nach Heiligenhaus wechseln.