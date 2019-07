Ratingen : Der TV Ratingen lädt zum Mitfeiern ein

Ratingen (RP) Ratingens größter Sportverein lädt ein zum Feiern auf sein Vereinsgelände. Los geht es am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr. Eingeladen sind alle Ratinger, Freunde und Förderer, sowie alle Mitglieder des Vereins.

In entspannter Atmosphäre einen lauen Sommerabend im Kreise von Freunden zu verbringen, darum geht es. Für die Musik sorgt die Band Seven Amped. „Wir wollen, dass die Leute hüpfen und lachen und tanzen, das ist unser Ziel“, kündigt Frontman Didi Heising an. In der Spielpause von Seven Amped gibt Marc Koch sein Ratingen-Debüt. Der Künstler freut sich auf seinen Auftritt, da er das erste Mal in seiner Karriere ein echtes Heimspiel hat. Für Speis und Trank sorgt der TV Ratingen. Getränke und Verpflegung gibt es zu zivilen Preisen.