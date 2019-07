Ratingen : Wie neue Wege in den guten Job führen

Die Ausbildungslotsen im Kreis Mettmann sollen suchende Unternehmen und junge Leute zusammenbringen.

Im April hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf drei neue Mitarbeiter für den Kreis Mettmann an den Start gebracht: Im Projekt „Start ME – Ausbildung stärken im Kreis Mettmann“ werden Christine Mertens, Manuela Huber und Sven Uthmann als Ausbildungslotsen Betreibe über Ausbildung informieren und junge Menschen in Ausbildung vermitteln. Die Ausgangssituation: Im Verhältnis zur Landeshauptstadt gibt es in den zehn angehörigen Kreisstädten wenige Ausbildungsplätze. Auf einen suchenden Azubi kommen hier nur 0,7 Plätze (Düsseldorf: 1,2 Plätze auf einen Suchenden).

Mertens, Huber und Uthmann kommen aus dem Kreis Mettmann. Ihre beruflichen Qualifikationen ergänzen sich so, dass sie am Standort Velbert junge Menschen in beraten und gleichzeitig die Unternehmen bei aktuellen Formen des Azubi-Recruitings unterstützen können.Wichtig ist den Ausbildungslosten, dass keine der beiden Seiten die Flinte ins Korn wirft und den Betrieben, die sich bisher gegen die Ausbildung entschieden haben, neue Wege aufzuzeigen. „Hauptsache Ausbildung! Alle anderen Wege ergeben sich dann“, wendet sich Christine Mertens an Jugendliche und ergänzt: „Lebensarbeitsmodelle, in denen du mit 16 deine Ausbildung machst und dann bis zur Rente in der gleichen Firma, womöglich sogar noch am gleichen Arbeitsplatz bleibst, gehören längst der Vergangenheit an.“