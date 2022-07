Schwitzen in Ratingen : Mit dem Hitzeknigge cool bleiben  

Viel trinken und sportliche Aktivitäten möglichst in die Morgenstunden legen: zwei wichtige Tipps in diesen Hitzetagen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Hochsommer mitten im Klimawandel ist eine Herausforderung für den Körper. Auch in Ratingen müssen sich die Menschen in den Sommermonaten immer häufiger auf sehr hohe Temperaturen einstellen. Während sich der eine vielleicht noch über die hochsommerlichen Werte freut, macht es anderen bereits zu schaffen: Hohe Temperaturen können dem menschlichen Organismus ernsthaft schaden. Vor allem Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind besonders anfällig.

Doch wie kann man sich effektiv vor der Hitze schützen? Was hilft wirklich und worauf müssen besonders gefährdete Personengruppen achten? Viele Tipps und praktische Hinweise zu diesem Thema werden im so genannten Hitzeknigge veröffentlicht. Die Informationsbroschüre wurde vom Umweltbundesamt erarbeitet und mit lokalen Informationen der Stadt Ratingen ergänzt.

Ein weiterer Tipp: Es sind klassische Freibadtage. Wer früh aufsteht, der kommt im Freibad Mitte ganz besonders auf seine Kosten. Die Außentemperaturen sind recht angenehm, das Wasser ist sehr erfrischend. Und so kann man gut vorbereitet in den Tag starten.

Wichtig: Viel trinken, bevorzugt klares Mineralwasser. Durch die hohen Temperaturen versucht der Körper, sich dank seiner Regulationsmechanismen durch Schwitzen zu kühlen. Dadurch kann ein deutlich höherer Flüssigkeitsbedarf entstehen. Ein akuter Flüssigkeitsmangel kann zu ernsthaften Kreislaufproblemen führen. Den Durst mit alkoholischen Getränken zu stillen, kann fatal sein. Heiße Luft auszuschließen, ist klug. Deshalb möglichst früh am Morgen lüften, anschließend Fenster, Rollos oder Rollläden am besten herunterlassen, so wird die Wärmestrahlung deutlich reduziert, die Wohnung heizt sich nicht so schnell auf.