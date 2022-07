Wie Seniorenzentren an heißen Tage Bewohner schützen : Eis und feuchte Tücher gegen die Hitze

Wie Seniorenzentren an heißen Tage Bewohner schützen

Genügend Getränke, leichte Kost und Obst: Nicht nur dafür sorgen Irene Borschosch, hier mit Bewohnerin Rita Holz, und ihre Kollegen im Haus Maria Frieden. Und bei ganz großer Hitze werden feuchte Tücher in den Zimmern aufgehängt. Foto: D. Staniek Foto: Dieter Staniek

Jüchen Für die Seniorenzentren in Jüchen und Garzweiler sind heiße Tage eine Herausforderung. Speiseeis gehört in beiden Häusern dazu – auch für die Beschäftigten. Wie die Bewohner vor Überhitzung geschützt werden.

Für Montag sind schon wieder Temperaturen um die 30 Grad angekündigt, viele Menschen stöhnen angesichts solch hoher Werte. Das Thermometer im Blick haben auch die Mitarbeiter in den Seniorenzentren in Jüchen , denn sie müssen die Bewohner vor der Hitze schützen.

„Bislang sind wir gut durch die Hitze gekommen“, sagt Ellen Backhaus, stellvertretende Einrichtungsleiterin im Haus Maria Frieden in Jüchen mit 105 Plätzen. „Besonders bei bettlägerigen oder verwirrten Bewohnern müssen wir darauf achten, dass sie nicht überhitzen.“

Bei der Ernährung werde auf leichte Kost geachtet, das können etwa Erdbeeren oder Melonen zum Nachtisch sein, „nachmittags ein Eis und vielleicht einen mediterranen Salat am Abend“.

Zudem werde auf leichte Bekleidung geachtet – und bei Bettlägerigen darauf, dass sich nicht zu viel Kissen im Bett befinden. Ebenfalls auf der Agenda steht gutes Durchlüften, wenn es abends kühler wird. Und wenn es extrem heiß sei, „hängen wir in den Zimmern feuchte Tücher auf“, die durch Verdunstung für eine angenehmere Raumtemperatur sorge. Ansonsten gilt für die Altenheimbewohner Ähnliches wie für viele andere Menschen: Anstrengung und pralle Sonne meiden. Sonnenschirme, Terrassenüberdachung und Bäume auf dem Areal würden für Schatten sorgen.

Die rund 115 Mitarbeiter sollten an „Hundstagen“ laut Ellen Backhaus, die Arbeit möglichst etwas ruhiger erledigen können, „aber sie muss ja getan werden“. Auch für die Beschäftigten gebe es als Erfrischung zwischendurch mal ein Eis.

Speiseeis kühlt die Gaumen von Senioren und Beschäftigten auch im Senioren-Park Carpe Diem in Garzweiler mit 86 Bewohnern, die auch an den vergangenen heißen Tagen „frisch und munter“ gewesen seien, wie Leiterin Vanessa Solander erklärt. Natürlich sei die Hitze eine Herausforderung. Das Hitzeempfinden sei bei älteren Menschen „nicht so ausgeprägt, die wenigsten beklagen sich“, erklärt Solander. „Wir müssen daher aufpassen, dass es nicht zur Überhitzung kommt.“