Eishockey : Neuer Ausrüster steigt langfristig bei den Aliens ein

Ratingen Über ihren Partner ASE Hockey haben die Ratinger Ice Aliens nun CCM Hockey als neuen Ausrüster für alle Mannschaften des Eishockey-Klubs gewinnen können.

Die Ratinger Ice Aliens stellen weitere Weichen für die Zukunft: Nach der Präsentation des neuen Trainers für das Regionalliga-Team, Frank Gentges, freut sich der Eishockey-Verein nun über einen Ausrüster, der ein langfristiges Engagement für alle Mannschaften eingegangen ist: Über die ASE-Hockey GmbH, den langjährigen Partner der Aliens, wurde die Marke CCM dazugewonnen, die gerade expandiert, in München eine neue Niederlassung bezieht und sich künftig nicht mehr nur auf die Profiligen konzentrieren möchte. „Es freut uns sehr, dass wir uns mit den Ratinger Ice Aliens auf eine mehrjährige Partnerschaft einigen konnten“, wird Marcus Mooseder, Pro Team and Sales Representative CCM Hockey Deutschland, in einer Vereinsmitteilung zitiert.