Naturpark Schwalm-Nette​: Manuel Andrack gibt Tipps zum Wandern​

Wegberg Die neue Website der Premium-Wanderwelten im Naturpark Schwalm-Nette hält eine Broschüre von Manuel Andrack bereit. Der fernsehbekannte Wanderexperte gibt darin Tourentipps.

Die neue Website der Premium-Wanderwelten ist online und bietet Informationen zu den Königsklassen der Wanderregionen in Deutschland: Wandern auf höchstem Niveau auf zertifizierten Wanderwegen, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen.

Neben den Felsenland-Touren, Teutoschleifen, Traufgängen und Traumpfaden ist hier der Naturpark Schwalm-Nette mit seiner Wasser-Wander-Welt zu finden. Der Naturpark Schwalm-Nette verfügt über neun zertifizierte Premiumwanderwege, die zu abwechslungsreichen Touren am Niederrhein einladen.

Interessierte finden auf der Website ein besonderes Angebot. Wanderexperte und Pate der Premium-Wander-Welt, Manuel Andrack, hat seine besten Tourentipps in einer neuen Broschüre zusammengestellt. „Wie die fünf Kontinente alle ihre Charakteristika haben, so haben auch die Regionen der Premium-Wander-Welten ihr ganz eigenes Gesicht und ergänzen sich perfekt zu einem faszinierenden Kosmos des Erlebnis-Wanderns“, sagt Andrack, der vielen noch als Sidekick in der Harald-Schmidt-Show bekannt sein dürfte.