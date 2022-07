Wer kommt dem Schweinchen am nächsten? : Paul-Maar-Schüler schnuppern bei der Pétanque-Union Lintorf

Wer kommt dem Schweinchen am nächsten?

Rudi Geiger von der Pétanque-Union Lintorf fordert die jungen Gäste des Offenen Ganztags an der Paul-Maar-Schule zu einem Turnier heraus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Kinder des Offenen Ganztags an der Paul-Maar-Schule waren zu Gast bei der Pétanque-Union Lintorf. Dort erfuhren sie viel Wissenswertes rund um das Boule-Spiel.

() „Wie genau geht das eigentlich, das Boule-Spielen?“ Das wollten die Kinder des Offenen Ganztags in der Paul-Maar-Schule aus Tiefenbroich doch einmal genauer wissen. Und wer könnte das wohl besser erklären, als ein Verein, dessen Spieler sogar bei Wettbewerben antreten? Also fragten die Kinder bei der Pétanque-Union Ratingen (PUR) nach. Und die lud die Jungen und Mädchen zu einem Schnuppernachmittag ein.

21 wissbegierige junge Menschen machten sich also auf den Weg von Tiefenbroich nach Lintorf ins Boulodrome. Mit dem Gelände am Beekerhof ist der Verein bestens für alle Wetterlagen gerüstet. Neben dem Platz unter freiem Himmel gibt es auch die Boule-Scheune als Ausweichmöglichkeit.

Nach einer Stärkung beim gemeinsamen Mittagessen, wollten die jungen Besucher auch ein wenig Wettkampfluft schnuppern und wurden vom Vereinsvorsitzenden Rudi Geiger zum Turnier herausgefordert. Am Ende hatten Vereinsmitglieder und Kinder viel Spaß und in Zukunft werden wohl auch in der Paul-Maar-Schule regelmäßig die Boule-Kugeln ausgepackt.