Saubere Stadt : Häufiger geleert: So wird die Blaue Tonne zum Erfolgsmodell

Häufiger geleert: So wird die Blaue Tonne zum Erfolgsmodell

Ratingen Die Blaue Tonne nun flächendeckend eingeführt, die Zahl der unschönen und durch Fremdnutzer befüllten Papiercontainer wird deutlich reduziert. Erste Erfolge haben sich bereits eingestellt.

Der Trend ist unübersehbar. Das Papier- und Pappeaufkommen ist auch in Ratingen kontinuierlich gestiegen: Mehr Onlineshopping und mehr Verpackungen aus Papier statt Plastik lassen vor allem das Altpapiervolumen sehr stark steigen. Gleichzeitig laufen die städtischen Depotcontainer über. Die Folge: berechtigte Beschwerden über eine Vermüllung an den Papiercontainern trotz häufigerer Leerung.

Außerdem wird die Blaue Tonne nun flächendeckend eingeführt, die Zahl der unschönen und durch Fremdnutzer befüllten Papiercontainer wird deutlich reduziert. Die Glas- und Kleidungscontainer bleiben davon unberührt. Große Kartons von Privatpersonen und kleineren Gewerbetrieben können zusätzlich am Zentralmateriallager, Robert-Zapp-Straße 3, abgegeben werden.

Mit Anträgen von 2018 und 2020 hatte die CDU-Fraktion die 14-tägige Leerung angeregt. Inzwischen hat die Verwaltung die technisch-organisatorischen Voraussetzungen für die Serviceverbesserung geschaffen. Am 1. Juli ist es losgegangen. Eine erste Bilanz fällt positiv aus.

Die Termine können über den Abfallkalender (google: Ratingen Abfallwegweiser), die Ratingen-App oder die MyMüll-App abgefragt und bei den Apps in eine elektronische Erinnerung (Push-Nachricht) übernommen werden. Die Blauen Tonnen erhalten alle Haushalte und können in den Größen 120, 240 und 1.100 Liter per E-Mail (amt70@ratingen.de) oder Telefon 02102/5507070 bestellt werden. Auf Antrag ist eine ausnahmsweise eine Befreiung von der Nutzung möglich.