Gefahrenstelle Hauser Ring : Eltern wollen Schulweg sicherer machen

Ratingen Viele Schüler der Anne-Frank-Grundschule müssen auf dem Weg zur Schule den Hauser Ring queren. Nach einem Unfall fürchteten die Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder und riefen eine Unterschriftenaktion ins Leben.

„Wir wohnen im Bereich Hauser Ring/ Brügelmannweg“, so ein Vater, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Ich brauche nur aus dem Fenster zu sehen, um fast täglich Beinaheunfälle zu beobachten.“ Allein die Zufahrt zum Friedhof sorge regelmäßig für unüberschaubare Situationen. Das Queren des Hauser Rings an dieser Stelle sei nicht ungefährlich: „Regelmäßig sehe ich Mütter mit Kinderwagen und einem Kind an der Hand dort mitten auf der Straße stehen, um den Verkehr vorbeizulassen. Täglich queren viele Menschen den Hauser Ring in Richtung Poensgenpark, gänzlich ungesichert. Gleiches gilt auf der Höhe der Schillerstraße.“