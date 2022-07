Fußball, Testspiele : SV Hösel besiegt auch die Reserve von 04/19 deutlich

Hösel Der SV Hösel hat auch sein drittes Testspiel gewonnen, der Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga besiegte den Bezirksligisten Ratingen 04/19 II, der damit auch seinen zweiten Test verlor, klar mit 6:1.

Basbogas Team testet am Sonntag um 13 Uhr erstmals im heimischen Sportpark, zu Gast ist in Rot-Weiß Lintorf erneut ein Gegner aus der Kreisliga A. Der Trainer denkt darüber nach, selbst zu spielen, wenn der Kader wieder so schwach sein sollte. Fest steht für ihn, dass mindestens drei Spieler aus der ersten der zweiten Mannschaft helfen müssen, da man sonst keine Chance habe, die Liga zu überstehen. Nicht ganz so dramatisch stufte der Sportliche Leiter André Schulz die Lage ein. "Sicher, das 1:6 hat uns weh getan. Aber so etwas passiert in der Vorbereitung, Hösel war auch super gut. Unser Kader war extrem dünn, das soll uns kein zweites Mal passieren. Jetzt kommt es darauf an, diesen Rückschlag gut zu verdauen."