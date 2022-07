Bauarbeiten nach rohrbruch : Hackhausener Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Hackhausen Autofahrer müssen im Bereich Hackhausen in den kommenden zwei Wochen Umwege und längere Fahrtzeiten einplanen.

Der Grund für die Sperrung ist ein Rohrbruch. Bei einer Kamerabefahrung im Kanalnetz waren am Abwasserkanal im Bereich von zwei Hausanschlüssen – im öffentlichen Raum – Undichtigkeiten festgestellt worden. Absackungen oder andere Schäden hat es laut Stadt nicht gegeben. Die undichten Stellen werden nun beseitigt. Die Sperrung für die Kanalarbeiten wird zugleich genutzt, um in Abstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss als Straßenbaulastträger auch an je zwei Stellen Fahrbahnschäden und Bordsteinabsenkungen zu beseitigen. An einer Stelle wird zudem der Gehweg erweitert.