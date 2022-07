Ratinger Denkmalspezialist : Stadtkonservator wird Dombaumeister

Dr. Jan Richarz an der Eingangsfassade des Ratinger Kinos. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Dr. Jan Richarz war in Ratingen für den Denkmalschutz zuständig und hat sich unter anderem um die Kino-Fassade gekümmert. Zum 1. Dezember tritt er eine neue Stelle an: Der 40-Jährige wird Dombaumeister in Aachen.